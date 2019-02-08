2019-02-08T14:22:51+03:00
Спорт

«Автодору» в Кубке ФИБА-Европа достался самый неудобный соперник

Саратовская команда лишена преимущества своей площадки в ответном матче
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По результатам жеребьевки 7 февраля плей-офф Кубка ФИБА-Европа соперником «Автодора» в 1/8 финала Кубка станет немецкий «Вюрцбург».

Этот жребий был единственным невыгодным для саратовского клуба вариантом и именно он выпал «Автодору». Дело в том, что саратовцы заняли второе место при ранжировании участников, на первом месте был «Вюрцбург».

Согласно критериям жеребьевки плей-офф Кубка ФИБА-Европа, саратовская команда имела бы преимущество своей площадки в ответном матче со всеми командами, за исключением немецкого «Вюрцбурга». Но этого преимущества «Автодор» не получил.

Первый матч пройдет 6 марта в Саратове, ответный — 13 марта в Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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