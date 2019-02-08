2019-02-08T12:49:29+03:00
Происшествия

Рухнула крыша детсада «Березка» в Пугачеве

Малышей отдали родителям
Екатерина Семенова
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В детсаду Пугачева рухнула крыша. Фото прокуратуры областиВ детсаду Пугачева рухнула крыша. Фото прокуратуры области
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В детском саду «Березка» Пугачева Саратовской области сегодня, 8 февраля, обрушилась крыша.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, по данному факту началась проверка.

Установлено, что рухнула шиферная надстройка, снег не проломил основные плиты перекрытия. Аналогичная ситуация произошла в Новоузенске, где также шиферная кровля упала на чердак.

В момент ЧП в садике находились дети, но обошлось без пострадавших. Воспитанников передали родителям, теперь их перенаправят в другой детсад.

- Здание двухэтажное с железобетонными перекрытиями и двускатной крышей, — рассказали в надзорном ведомстве.

Сейчас там обследуют помещения, работают сотрудники прокуратуры, спасатели.

Напомним, сегодня утром в Саратове рухнула крыша производственного здания. Накануне обвал произошел на трех домах Саратова — на улицах Радищева, Мельничная и Краевая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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