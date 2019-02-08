В Саратове задержали укравших на 178 тыс. рублей оконных воров

СЕГОДНЯ 12:35 2019-02-08T12:35:26+03:00

В один из эпизодов их задержали хозяева дома

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В Саратове осудили 41-летнего жителя Петровская и 25-летнего парня из Пензенской области. Их признали виновными в покушении на кражу, в ней самой и в грабеже.

- Злоумышленники приезжали в облцентр в ноябре и декабре 2017 года и воровали золото и деньги с частных домов и квартир, влезая через окно. Всего они успели похитить на 178 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Во время очередного преступления на Вокзальной улице в дом неожиданно вернулись жильцы, которые и обнаружили воров. Мужчины не захотели расставаться с украденным и, удерживая золотые изделия, убежали. Потерпевшей они своими действиями причинили ущерб на 129 тыс. рублей.

Суд приговорил каждого к 2,5 года лишения свободы. Житель Петровска будет отбывать наказание в колонии особого режима, а пензенец — строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU