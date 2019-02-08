2019-02-08T12:35:26+03:00
Происшествия

В Саратове задержали укравших на 178 тыс. рублей оконных воров

В один из эпизодов их задержали хозяева дома
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове осудили 41-летнего жителя Петровская и 25-летнего парня из Пензенской области. Их признали виновными в покушении на кражу, в ней самой и в грабеже.

- Злоумышленники приезжали в облцентр в ноябре и декабре 2017 года и воровали золото и деньги с частных домов и квартир, влезая через окно. Всего они успели похитить на 178 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Во время очередного преступления на Вокзальной улице в дом неожиданно вернулись жильцы, которые и обнаружили воров. Мужчины не захотели расставаться с украденным и, удерживая золотые изделия, убежали. Потерпевшей они своими действиями причинили ущерб на 129 тыс. рублей.

Суд приговорил каждого к 2,5 года лишения свободы. Житель Петровска будет отбывать наказание в колонии особого режима, а пензенец — строгого режима.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове пройдет нетрадиционная воскресная ярмарка
Саратовские почтальоны в субботу будут бегать на лыжах
Елену Салееву отправили под домашний арест на два месяца
Суд впервые обязал предпринимателей заключить договор с Регоператором
Панков: Снег сойдет. Нужно думать о паводке
Фермерское хозяйство из Лысых Гор расплатилось за долги техникой
Мэрия напомнила саратовцам об ответственности за участие в митинге на Театральной
В Саратове «КамАЗ» сбил пенсионерку
Панков: Отсутствие проектной документации может привести к срыву строительства онкоцентра
В выходные в Саратове будет солнечно и морозно
Пропавшую в Саратове Лилию Макарову нашли погибшей
В Ртищеве гость забил другого гостя за оскорбление хозяйки
В Ершове пешеход пострадал от столкновения двух легковушек
В Балаково упавшая с 6 этажа мать с младенцем отделались ушибами
«Автодору» в Кубке ФИБА-Европа достался самый неудобный соперник
В Саратове водитель Lada Granta сбил женщину
Рухнула крыша детсада «Березка» в Пугачеве