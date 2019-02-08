В Саратовской области торговали просроченным мясом

СЕГОДНЯ 12:29 2019-02-08T12:45:41+03:00

Оно было обнаружено в одном из магазинов Петровска

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Петровская межрайонная прокуратура вместе со специалистами Роспотребнадзора выявила нарушения законодательства в сфере продажи мясной продукции.

- В одном из магазинов райцентра торговали фаршем с истекшим сроком годности. Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Арбитражный суд назначил ему штраф — 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU