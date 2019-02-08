В Саратовской области торговали просроченным мясом
Оно было обнаружено в одном из магазинов Петровска
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Петровская межрайонная прокуратура вместе со специалистами Роспотребнадзора выявила нарушения законодательства в сфере продажи мясной продукции.
- В одном из магазинов райцентра торговали фаршем с истекшим сроком годности. Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Арбитражный суд назначил ему штраф — 5 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU