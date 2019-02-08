В деле о присвоениях премий в энгельсской колонии выявлены новые эпизоды

СЕГОДНЯ 12:26 2019-02-08T12:44:30+03:00

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В Энгельсе Саратовской области следствие выявило новые факты в уголовном деле о хищениях в колонии.

Как сообщили «КП-Саратов», обвиняемые — бывшие начальник и главный бухгалтер исправительного учреждения.

По версии следствия, они присваивали денежные средства, вверенные им. Расследование показало, что в 2016 году руководитель и главбух издали приказы о выдаче премий сотрудникам. Общая сумма поощрений превысила 6 млн рублей. Однако деньги не начислялись работникам, а были прикарманены обвиняемыми.

В связи с этим возбуждено новое уголовное дело, которое объединено с предыдущим.

ИСТОЧНИК KP.RU