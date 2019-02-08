2019-02-08T12:44:30+03:00
Происшествия

В деле о присвоениях премий в энгельсской колонии выявлены новые эпизоды

Возбуждено очередное уголовное дело против начальника и главбуха учреждения
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Энгельсе Саратовской области следствие выявило новые факты в уголовном деле о хищениях в колонии.

Как сообщили «КП-Саратов», обвиняемые — бывшие начальник и главный бухгалтер исправительного учреждения.

По версии следствия, они присваивали денежные средства, вверенные им. Расследование показало, что в 2016 году руководитель и главбух издали приказы о выдаче премий сотрудникам. Общая сумма поощрений превысила 6 млн рублей. Однако деньги не начислялись работникам, а были прикарманены обвиняемыми.

В связи с этим возбуждено новое уголовное дело, которое объединено с предыдущим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове пройдет нетрадиционная воскресная ярмарка
Саратовские почтальоны в субботу будут бегать на лыжах
Елену Салееву отправили под домашний арест на два месяца
Суд впервые обязал предпринимателей заключить договор с Регоператором
Панков: Снег сойдет. Нужно думать о паводке
Фермерское хозяйство из Лысых Гор расплатилось за долги техникой
Мэрия напомнила саратовцам об ответственности за участие в митинге на Театральной
В Саратове «КамАЗ» сбил пенсионерку
Панков: Отсутствие проектной документации может привести к срыву строительства онкоцентра
В выходные в Саратове будет солнечно и морозно
Пропавшую в Саратове Лилию Макарову нашли погибшей
В Ртищеве гость забил другого гостя за оскорбление хозяйки
В Ершове пешеход пострадал от столкновения двух легковушек
В Балаково упавшая с 6 этажа мать с младенцем отделались ушибами
«Автодору» в Кубке ФИБА-Европа достался самый неудобный соперник
В Саратове водитель Lada Granta сбил женщину
Рухнула крыша детсада «Березка» в Пугачеве