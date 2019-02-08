2019-02-08T12:13:05+03:00
Общество

Панков попросит провести слушания по переселению аварийных домов

Он готов приступить к разработке программы и поиску ресурсов
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» пост под названием: «Кто крышует шародуров? Или сколько крышевание обходится народу».

- Чего только не прочтешь в наших СМИ. С одной стороны, Володин строит жилье для жителей бараков Елшанки — это очень важное дело. С другой — уже нашлись те, кто придирается, что мало. Проблема накапливалась не один десяток лет. Почему же сегодняшние депутаты областной думы не решают ее? Почему проблему переложили на спикера, а на заседаниях в облдуме шародуры шарики дуют? Страшно сказать, мелковат депутат областной пошел. Они же шары дуют, может, взлететь хотят? Тогда почему не улетают?

Народ дурить стало их основным призванием? Но позвольте, кто-то из вас пытался людям помочь с этими трущобами? Нет. А что, сегодня депутаты инициировали программу ремонта этих домов? Нет. Кстати, чтоб изучить, для этого денег не надо. Просто изо рта нужно кое-что выплюнуть. Шарики черные. Это же не соска, и вы не дети малые. Ан нет, для них оказалось, видно, соской, только деньги из граждан сосут. А не пробовали программу по расселению жителей из аварийного жилья разработать?

Буду просить Кузьмина провести открытые слушания по этой проблеме. И сам приму в них участие. Программу разработаем, поймем, сколько и какое жилье необходимо сносить. Ресурс искать начнем. Федеральный, региональный. Вот это дело для жителей сделаем. А так, шародуры и есть шародуры. Печально, — написал депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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