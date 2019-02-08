За сутки на дороги Саратова высыпали 145 тонн песка и соли

СЕГОДНЯ 11:56 2019-02-08T12:11:11+03:00

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В Саратове за прошедшие сутки, 7 февраля, рабочие вывезли 16,5 тыс. кубометров снега и наледи.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской администрации, на дороги высыпали 145 тонн песка и соли, 14 тонн реагентов.

Сегодня улицы Саратова от снега будут убирать 146 единиц муниципальной техники, 300 спецмашин сторонних организаций, а также 195 рабочих МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города».

Днем 14 звеньев дворников очищают улицу Волжскую, Московскую, Одесскую, 7-ю Нагорную и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU