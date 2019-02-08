Таможенники изъяли 27 кг санкционного сыра на рынке «Арига»

СЕГОДНЯ 11:27 2019-02-08T11:54:10+03:00

Товар приехал из Германии, Польши, Италии и Нидерланд

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Вчера, 7 февраля, сотрудники саратовской транспортной прокуратуры, таможни и областного Россельхознадзора выявили санкционный сыр в торговом центре «Арига».

Продукция различных наименований приехала из Германии, Нидерландов, Италии и Польши. Это было понятно по маркировке.

Товаросопроводительные документы на сыр проверяющие так и не нашли.

По решению областного Россельхознадзора продукцию общей массой 26,7 кг сняли с реализации. Теперь она ждет своего часа для уничтожения.

ИСТОЧНИК KP.RU