Панков: Володин свой для жителей Дергачевского района

СЕГОДНЯ 11:08 2019-02-08T11:51:34+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал очередной пост в телеграм-канале «Пара слов».

- Уже отмечал, что проекты Володина по улучшению здравоохранения затронули много районов области. Коротко скажу и про Дергачевский. Помню, когда в начале двухтысячных сюда поступила новая «скорая» и реанимобиль, сотрудники ЦРБ сказали, что даже не мечтали увидеть в райцентре такую хорошо оснащенную технику. И конечно, это сразу сказалось на качестве медицинского обслуживания. Тогда же при поддержке спикера была капитально отремонтирована районная больница и закуплено новое оборудование. Впоследствии отремонтирована и кровля роддома. И, что особенно важно, отремонтированы ФАПы в восьми селах Дергачевского района, это недавний пример.

Кроме «скорых», напомню, Володин помогал и другой техникой для обеспечения нужд людей. Для ветеранов это были автомобили «Ока», для пожарных — две машины повышенной проходимости. А для детей — школьные автобусы, чтобы ездить не только на занятия, но и на различные соревнования и фестивали, посещать театры и музеи. Круг увлечений у ребят расширился.

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При поддержке спикера была открыта пристройка к школе в Дергачах, что позволило ученикам заниматься в одну смену. Здесь появился актовый и танцевальный залы, мастерские. А позже капитально отремонтирован спортзал. До этого он был в аварийном состоянии, занятия по физкультуре не проводились. Жители благодарны и за другой проект — установку детских и спортивных площадок в поселках. Это полезный, здоровый досуг для детей.

Что еще важно для района? Решение проблем с водой. Строительство плотины у поселка Радуевка дало возможность аккумулировать в водохранилище необходимое количество воды для снабжения поселков.

Гордость района — новый Дом культуры. Он был построен после того, как Володина попросили об этом жители — старый ДК сгорел. В новом есть все, о чем только можно мечтать. Большой зал и фойе, костюмерная, гримерная, помещения для кружков, необходимая аппаратура и многое другое. Сейчас здесь занимается больше 30 творческих коллективов.

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Работая в округе, встречаясь с людьми, вижу, как они относятся к спикеру. Он для них свой. Потому что знает нужды района и всегда окажет поддержку, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU