Радаев: Обрушения крыш в Саратове стали регулярными

СЕГОДНЯ 11:03 2019-02-08T11:49:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Валерий Радаев заметил, что за последние дни произошло несколько обрушений козырьков и крыш многоквартирных домов в Саратове и Энгельсе. Такие происшествия стали регулярными из-за неубранного с них снега и льда, что говорит о плохой работе соответствующих структур. Об этом он сказал на заседании КЧС 8 февраля.

- Госжилинспекция совместно с саратовской администрацией должны усилить контроль за работой управляющих компаний и собственников зданий. Только за последние дни под тяжестью снега обрушились несколько козырьков и крыш многоквартирных домов в Саратове и Энгельсе, офисов коммерческих организаций. Такие происшествия становятся регулярными, что свидетельствует о недостаточной работе ответственных ведомств, — заметил Радаев.

На заседании КЧС 8 февраля губернатор четко увязал работу по уборке снега с предупреждением предстоящего паводка. Глава региона признал недооценку ситуации со снегопадами и недостаток технических ресурсов.

- Опыт со снегопадами нас многому научил, выявил слабые стороны. Прежде всего, они касаются общей недооценки ситуации, недостаточности технических и человеческих ресурсов. Сегодня важно предотвратить последствия аномальных снегопадов. На сегодня весь имеющийся в регионе парк крупных машин, «КамАЗов» задействован — это круглосуточный вывоз снега из городов с увеличением его объемов вдвое, — заявил Радаев.

Он отметил, что паводок — стихия не менее опасная и непредсказуемая. План мероприятий по безаварийному пропуску талых вод был ранее разработан, но его требуется корректировать, из-за нестандартных погодных условий.

- Требуются беспрецедентные меры, — предупредил Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU