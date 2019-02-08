Инвестиции в промышленность Саратовской области за год составили 40 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:59 2019-02-08T11:03:00+03:00

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Сегодня, 8 февраля, на АО «Саратовский институт стекла» состоялось заседание коллегии министерства промышленности и энергетики области, на котором обсуждались итоги работы предприятий региона за 2018 год и задачи на 2019 год.

Перед началом заседания на предприятии прошла экскурсия по новой производственной линии, запущенной в декабре прошлого года.

Во время мероприятия первый замминистра промышленности области и энергетики региона Владимир Белгородский напомнил, что в 2018 индекс промышленного производства в Саратовской области по полному кругу предприятий сложился на уровне 102%.

Доля налоговых поступлений промышленности, трубопроводного транспорта и связи в консолидированный бюджет региона за прошлый год оценивается в 47,8% — свыше 32 млрд рублей. С учетом акцизов на бензин и другие топлива поступления составили более 37,6 млрд, это на 19,9% больше по сравнению с 2017 годом.

По оценке министерства промышленности и энергетики области, в 2018 году инвестиционные вложения в промышленность, трубопроводный транспорт и связь составили около 40 млрд рублей, что выше целевого ориентира на 3 млрд рублей. Также были реализованы крупные проекты на региональных промпредприятиях.

- В 2018 году на предприятиях промышленного комплекса области создано 1 020 рабочих мест, что выше ожидаемого на 220 мест, — отметил Владимир Белгородский.

В 2019 предполагается обеспечить ИПП на уровне не менее 101% и объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, характеризующим промышленное производство, на уровне не менее 465 млрд рублей, а также рост формирований гособоронзаказа — 2019. Также намечено увеличение инвестиций — они должны составить не менее 38,5 млрд, а среднемесячная зарплата рабочих должна повыситься на 5% по сравнению с 2018 годом.

ИСТОЧНИК KP.RU