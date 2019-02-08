Перекрыто движение по улице Гвардейская в Саратове

СЕГОДНЯ 10:54 2019-02-08T11:47:22+03:00

Также отключена вода на нескольких улицах

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На улице Гвардейская в Саратове ведутся работы на городских коммуникациях.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», при обследовании была обнаружена течь возле дома №64.

Специалисты предприятия планируют вскрыть участок трубопровода и определить характер повреждения. Так как он расположен под проезжей частью, на время работ дорогу перекроют.

Кроме того, ориентировочно до восьми часов вечера не будет воды в домах на улицах Гвардейская, Тюльпановая, 1-я Елшанская, а также Савельевского, 1-7 Зеленогорских проездов и Большого Дачного проспекта.

ИСТОЧНИК KP.RU