Перекрыто движение по улице Гвардейская в Саратове
Также отключена вода на нескольких улицах
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На улице Гвардейская в Саратове ведутся работы на городских коммуникациях.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», при обследовании была обнаружена течь возле дома №64.
Специалисты предприятия планируют вскрыть участок трубопровода и определить характер повреждения. Так как он расположен под проезжей частью, на время работ дорогу перекроют.
Кроме того, ориентировочно до восьми часов вечера не будет воды в домах на улицах Гвардейская, Тюльпановая, 1-я Елшанская, а также Савельевского, 1-7 Зеленогорских проездов и Большого Дачного проспекта.
ИСТОЧНИК KP.RU