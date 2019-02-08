В зоне подтопления в Саратовской области окажутся 78 городов и сел
Обильные снегопады в Саратовской области привели к опасности подтопления населенных пунктов и сельхозугодий.
В зоне прогнозируемого риска в первую очередь находятся районы с малыми реками - Аткарский, Вольский, Дергачевский Озинский, Новоузенский, Перелюбский, Пугачевский, Самойловский и Петровский районы. Об этом на заседании комиссии по чрезвычайным ситуация в правительстве Саратовской области 8 февраля заявил губернатор Валерий Радаев.
- Только в одном Петровске – это 2,5 тысячи человек, в том числе 400 детей.
Паводкоопасными остаются еще 14 муниципальных районов: Аркадакский, Базарно-Карабулакский, Балашовский, Балтайский, Ивантеевский, Екатериновский, Калининский, Красноармейский, Краснокутский, Лысогорский, Марксовский, Новобурасский, Ртищевский, Романовский. Всего - 78 населенных пунктов, где проживают более 13,5 тыс. человек, а инфраструктура включает: 34 моста, 5 социально значимых объектов, около 82-х км местных и региональных дорог, - уточнил глава региона.
По его словам, уточнённый прогноз паводка будет разработан Центром мониторинга до 5 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU