2019-02-08T10:10:37+03:00
Происшествия

В зоне подтопления в Саратовской области окажутся 78 городов и сел

Паводкоопасными признаны 23 района Саратовской области
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Обильные снегопады в Саратовской области привели к опасности подтопления населенных пунктов и сельхозугодий.

В зоне прогнозируемого риска в первую очередь находятся районы с малыми реками - Аткарский, Вольский, Дергачевский Озинский, Новоузенский, Перелюбский, Пугачевский, Самойловский и Петровский районы. Об этом на заседании комиссии по чрезвычайным ситуация в правительстве Саратовской области 8 февраля заявил губернатор Валерий Радаев.

- Только в одном Петровске – это 2,5 тысячи человек, в том числе 400 детей.

Паводкоопасными остаются еще 14 муниципальных районов: Аркадакский, Базарно-Карабулакский, Балашовский, Балтайский, Ивантеевский, Екатериновский, Калининский, Красноармейский, Краснокутский, Лысогорский, Марксовский, Новобурасский, Ртищевский, Романовский. Всего - 78 населенных пунктов, где проживают более 13,5 тыс. человек, а инфраструктура включает: 34 моста, 5 социально значимых объектов, около 82-х км местных и региональных дорог, - уточнил глава региона.

По его словам, уточнённый прогноз паводка будет разработан Центром мониторинга до 5 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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