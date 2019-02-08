Директор лесхоза под Саратовом оштрафован на полмиллиона рублей за взятку древесиной

СЕГОДНЯ 09:59 2019-02-08T09:59:13+03:00

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Как установили следователи а затем суд, главный лесничий Аркадакского лесничества в Саратовской области обнаружил незаконную вырубку на территории ГАУ «Аркадакский лесхоз». Мужчина не стал регистрировать преступление а предложил директору решить вопрос «полюбовно». Директору лесхоза Юрий Федюнин предложил лесничему за молчание 50 кубических метров древесины. Лесничий согласился и августе 2018 года Федюнин передал ему взятку в виде 50 кубических метров сосны, стоимостью 65 550 рублей.

- Действия Федюнина выявлены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области совместно с сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области. Собранные следователями Ртищевского межрайонного отдела СУ СКР по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для признания Федюнина виновным в даче взятки должностному лицу, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Федюнин свою вину полностью признал и приговорен к штрафу в 550 000 рублей и лишению права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях сроком на 4 года.

ИСТОЧНИК KP.RU