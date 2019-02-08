У памятника солдату-строителю в Саратове задержали автомобилиста с наркотиками
Задержан водитель с наркотиками.
В Ленинском районе Саратова, у ВСО, неподалеку от памятника солдату-строителю, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2114.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД области, инспекторы заметили, что водитель ведет себя неадекватно.
Молодой человек не стал оказывать сопротивления. Во время досмотра у 22-летнего парня были найдены ингредиенты для кальяна, а также наркотики. Свертки хранились в сумке.
Задержанный не смог прояснить появление запрещенных веществ, он заявил, что не знает, откуда они взялись.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Задержан водитель с наркотиками.
ИСТОЧНИК KP.RU