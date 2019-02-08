2019-02-08T09:56:26+03:00
Происшествия

У памятника солдату-строителю в Саратове задержали автомобилиста с наркотиками

Мужчина не смог рассказать, откуда они взялись [видео]
Екатерина Семенова
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Задержан водитель с наркотиками.

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В Ленинском районе Саратова, у ВСО, неподалеку от памятника солдату-строителю, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2114.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД области, инспекторы заметили, что водитель ведет себя неадекватно.

Молодой человек не стал оказывать сопротивления. Во время досмотра у 22-летнего парня были найдены ингредиенты для кальяна, а также наркотики. Свертки хранились в сумке.

Задержанный не смог прояснить появление запрещенных веществ, он заявил, что не знает, откуда они взялись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Задержан водитель с наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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