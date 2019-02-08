2019-02-08T09:41:38+03:00
Общество

Минтруд: Уведомление о сокращениях на «Контакте» в центр занятости не поступало

Работодатель обязан уведомить о массовых высвобождениях за три месяца
Ольга Муравлёва
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Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области опровергло информацию о сокращении рабочих на заводе «Контакт».

- По состоянию на 8 февраля 2019 года официального уведомления о планируемом высвобождении работников АО «НПП «Контакт» в центр занятости населения Саратова не поступало, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минтруда.

Напомним, информацию о сокращении большей части работников предприятия выложил на своей странице в Instagram депутат Саратовской облдумы Александр Анидалов. Он сослался на слова и. о. министра промышленности и энергетики региона Владимира Белгородского. Однако сам Белгородский сказал, что заявление парламентария не имеет ничего общего с действительностью, а на «Контакте» уже разработали «дорожную карту» по выводу предприятия из кризиса.

Стоит отметить, что работодатель в случае планируемого массового высвобождения обязан предупредить центр занятости об этом за три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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