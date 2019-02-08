В Ивантеевском районе у подозреваемого в краже нашли пистолет

СЕГОДНЯ 09:23 2019-02-08T09:23:15+03:00

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В Ивантеевском районе Саратовской области полиция и сотрудники УФСБ Пугачева провели обыск у местного жителя.

Как пояснили «КП-Саратов» в ГУ МВД, мероприятие прошло в рамках расследования уголовного дела о краже.

В гараже 36-летнего мужчины был найден пневматический пистолет ИЖ-40, а также 200 капсюлей воспламенителей от охотничьих патронов и 42 металлических шарика.

Экспертиза подтвердила, что пистолет является самодельно переделанным из пневматического пистолета ИЖ-40 калибра 4,5 мм и является огнестрельным оружием.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU