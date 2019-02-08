Из горящего дома на Большой Садовой эвакуировали 14 человек
В том числе ребенка [видео]
На Большой Садовой сгорела квартира. Кадр из видео очевидца
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В Саратове вечером 7 февраля горела квартира в доме на Большой Садовой.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил дежурному в 21:05.
В двухкомнатной квартире девятиэтажного дома разгорелся огонь на площади 18 кв. м.
На Большой Садовой сгорела квартира многоэтажки.
Из здания эвакуировали 14 человек, в том числе одного ребенка. Погибших нет.
Местные жители в соцсетях утверждают, что в сгоревшей квартире проживала семья, злоупотребляющая спиртным.
К месту пожара на Большой Садовой прибыло несколько расчетов.
ИСТОЧНИК KP.RU