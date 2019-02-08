Из горящего дома на Большой Садовой эвакуировали 14 человек

СЕГОДНЯ 09:02 2019-02-08T09:46:35+03:00

На Большой Садовой сгорела квартира. Кадр из видео очевидца

В том числе ребенка [видео]

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В Саратове вечером 7 февраля горела квартира в доме на Большой Садовой.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил дежурному в 21:05.

В двухкомнатной квартире девятиэтажного дома разгорелся огонь на площади 18 кв. м.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/690718" frameborder="0"></iframe> На Большой Садовой сгорела квартира многоэтажки.

Из здания эвакуировали 14 человек, в том числе одного ребенка. Погибших нет.

Местные жители в соцсетях утверждают, что в сгоревшей квартире проживала семья, злоупотребляющая спиртным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/690719" frameborder="0"></iframe> К месту пожара на Большой Садовой прибыло несколько расчетов.

ИСТОЧНИК KP.RU