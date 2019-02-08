2019-02-08T09:46:35+03:00
Происшествия

Из горящего дома на Большой Садовой эвакуировали 14 человек

В том числе ребенка [видео]
Екатерина Семенова
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На Большой Садовой сгорела квартира. Кадр из видео очевидцаНа Большой Садовой сгорела квартира. Кадр из видео очевидца
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В Саратове вечером 7 февраля горела квартира в доме на Большой Садовой.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил дежурному в 21:05.

В двухкомнатной квартире девятиэтажного дома разгорелся огонь на площади 18 кв. м.

На Большой Садовой сгорела квартира многоэтажки.

Из здания эвакуировали 14 человек, в том числе одного ребенка. Погибших нет.

Местные жители в соцсетях утверждают, что в сгоревшей квартире проживала семья, злоупотребляющая спиртным.

К месту пожара на Большой Садовой прибыло несколько расчетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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