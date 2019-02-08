Заведующую детсада в Ртищеве оштрафовали за холод в здании

СЕГОДНЯ 08:51 2019-02-08T08:51:52+03:00

Температурный режим в комнатах не соответствовал норме

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В Ртищеве Саратовской области выписали административный штраф директору детсада №2 «Пчелка» за нарушение температурного режима.

- Прокуратура провела проверку на основании поступившей информации. Измерили микроклимат в игровой группе раннего возраста, подготовительных и старшей и он не соответствовал норме, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Оказалось, что в приемной старшей группы №2 — 18 градусов, средней №1 — 19, а должно быть 21.

Мировой суд постановил оштрафовать заведующую детсада на 10 тыс. рублей.

Также в адрес учреждения внесли представление. После этого нарушения устранили, а температуру привели в соответствии с СанПин.

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ИСТОЧНИК KP.RU