Житель Балакова выманил у краснодарца 11 тыс. рублей за саксофон
В полицию Балакова Саратовской области поступило заявление от 38-летнего жителя станицы Брюховецкая Краснодарского края.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 22 ноября потерпевший сбывал через интернет саксофон. Ему поступило предложение о покупке и собеседник под предлогом перечисления задатка завладел собственными средствами продавца.
Сумма ущерба составила 11 тыс. рублей, которые были переведены через онлайн-банк с карты краснодарца.
По данному факту возбудили уголовное дело, а 7 февраля полиция установила, что к преступлению причастен следственно-арестованный за аналогичные злодеяния 34-летний житель Балакова. Ранее он уже был судим за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU