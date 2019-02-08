Житель Балакова выманил у краснодарца 11 тыс. рублей за саксофон

СЕГОДНЯ 08:40 2019-02-08T09:15:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Балакова Саратовской области поступило заявление от 38-летнего жителя станицы Брюховецкая Краснодарского края.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 22 ноября потерпевший сбывал через интернет саксофон. Ему поступило предложение о покупке и собеседник под предлогом перечисления задатка завладел собственными средствами продавца.

Сумма ущерба составила 11 тыс. рублей, которые были переведены через онлайн-банк с карты краснодарца.

По данному факту возбудили уголовное дело, а 7 февраля полиция установила, что к преступлению причастен следственно-арестованный за аналогичные злодеяния 34-летний житель Балакова. Ранее он уже был судим за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU