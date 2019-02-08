В Саратове клиент банка добился выплаты 21 тыс. рублей за ущемление своих прав

СЕГОДНЯ 08:06 2019-02-08T09:09:44+03:00

В кредитном договоре с заемщика незаконно брали комиссию за страхование

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В Роспотребнадзор по Саратовской области поступило обращение клиента банка «ВТБ».

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, гражданин заявил, что его потребительские права нарушили при заключении кредитного договора.

Было проведено административное расследование и установлено, что банк взимал комиссию за включение заемщика в программу страхования, договор ограничивал права клиента на возможность отказа от уступки прав требования, кроме того, в обстоятельствах кредитования заложено условие списания со всех счетов заемщика на погашение долга.

Роспотребнадзор признал банк виновным, но кредитная организация обжаловала такое решение в Арбитражном суде. Суд также пришел к выводу, что ВТБ нарушил права клиента. К подобному выводу пришел и Двенадцатый арбитражный апелляционный суд Саратова.

Было направлено исковое заявление о признании недействительными условий договора, взыскании процентов за пользование чужими средствами и компенсации морального вреда в пользу гражданина.

Суд обязал банк оплатить комиссию в размере 16 153,8 рубля, убытки в виде процентов — 4 144 рубля, компенсацию морального вреда — 1 тыс. рублей.

Решение мирового судьи вступило в законную силу и не было обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU