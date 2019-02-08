2019-02-08T09:03:57+03:00
Спорт

Биатлонист Александр Логинов занял третье место на этапе Кубка мира в Канаде

Морозы изменили правила гонки
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Биатлонист из Саратова, выступающий за Тюмень, Александр Логинов выиграл медаль в сокращенной индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.

Впервые на Кубке мира эта гонка состоялась в новом формате: 15 км вместо 20 км и 45 секунд штрафа за каждый промах вместо минуты, как было раньше. Такие правила были введены из-за сильных морозов — ночью температура опускалась до -27 градусов, в день гонки было -15.

Логинов с двумя промахами отстал от лидера норвежца Йоханнеса Бе на две минуты 41 секунду и оказался на третьей позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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