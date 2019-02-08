Казахстан закрыл дорогу до границы с Саратовской областью

СЕГОДНЯ 07:41 2019-02-08T09:00:05+03:00

Буран и ухудшение видимости привели к запрету на проезд всех видов транспорта

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Из-за погодных условий закрыта дорога из Казахстана в Россию через пункт пропуска в Озинском районе. Об этом сообщили в саратовском региональном управлении МЧС.

С вечера 7 февраля проезд закрыт для всех видов транспорта. Буран ограничил видимость и заносит дороги. Участок трассы проходит по территории Казахстана.

- В 18:30 7 февраля поступило сообщение, что в связи с ухудшением погодных условий (буран, сильная метель, плохая видимость) введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств на участке с 31 по 104 км (поселок Переметное — граница РФ) трассы Уральск — Таскала — граница Казахстана, — рассказали в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU