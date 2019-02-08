В Саратовскую область из Москвы назначен новый зампрокурора
40-летний прокурор перешел из Свердловской области
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В прокуратуру Саратовской области назначен новый заместитель руководителя надзорного органа.
- Приказом генерального прокурора Российской Федерации от 07.02.2019 №98-к на должность заместителя прокурора Саратовской области назначен старший советник юстиции Анисимов Геннадий Геннадьевич, — говорится в сообщении прокуратуры.
Мужчина имеет высшее юридическое образование, в 2001 году окончил Ивановский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В органах прокуратуры служит с 2001 года.
ИСТОЧНИК KP.RU