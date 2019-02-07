Мать с младенцем прыгнула с 6 этажа в Балаково

СЕГОДНЯ 21:56 2019-02-07T21:56:41+03:00

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Организована проверка прокуратуры по факту падения женщины с малолетним ребенком из окна квартиры, расположенной на 6-м этаже многоквартирного дома в Балаково. Она проводится по поручению прокурора области Сергея Филипенко.

Днем 7 февраля в Балаково Саратовской области 42-летняя женщина выпала вместе со своим годовалым ребенком из окна квартиры на 6-м этаже шестиэтажного дома. По данным местных жителей это произошло в 7-м микрорайоне. При этом утверждается, что мать выкинула ребенка и выпрыгнула вслед за ним. Возможно у женщины есть неизлечимые заболевания.

В прокуратуре области подтвердили, что в настоящее время годовалый мальчик и его мать госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины происшествия, условия жизни и воспитания ребенка, по ее результатам будет дана оценка действиям матери ребенка, а также должностных лиц органов системы профилактики, — сообщили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU