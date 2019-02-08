2019-02-08T07:36:02+03:00
Общество

В пятницу на дорогах Саратова будет скользко

Осадки не прогнозируются
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области в пятницу, 8 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, днем существенных осадков не предвидится.

Возможен туман, слабая изморозь. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6–11 м/с, вероятны порывы до 14 м/с.

Столбик термометра покажет -2–7 градусов. В связи с понижением температуры ночью, в Саратове и по области ожидается гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове разыскивают убийцу женщин
Саратовцам разрешили ездить по казахстанской трассе
В конкурсе Social Impact Award 2019 будет номинация «Ростелекома» — «Интернет для лучшего мира»
В зоне подтопления в Саратовской области окажутся 78 городов и сел
Директор лесхоза под Саратовом оштрафован на полмиллиона рублей за взятку древесиной
У памятника солдату-строителю в Саратове задержали автомобилиста с наркотиками
Минтруд: Уведомление о сокращениях на «Контакте» в центр занятости не поступало
В Ивантеевском районе у подозреваемого в краже нашли пистолет
Из горящего дома на Большой Садовой эвакуировали 14 человек
Заведующую детсада в Ртищеве оштрафовали за холод в здании
Житель Балакова выманил у краснодарца 11 тыс. рублей за саксофон
В Минпроме не опровергли сокращения на заводе «Контакт»
Замглавврача ЦРБ Базарного Карабулака попалась на мошенничестве с инвалидностью
В Саратове клиент банка добился выплаты 21 тыс. рублей за ущемление своих прав
Биатлонист Александр Логинов занял третье место на этапе Кубка мира в Канаде
Казахстан закрыл дорогу до границы с Саратовской областью
В Саратовскую область из Москвы назначен новый зампрокурора
Мать с младенцем прыгнула с шестого этажа в Балакове
В Саратове самосвал вывозимый снег вывалил обратно на дорогу
Иван Кузьмин: Нацпроекты должны быть выполнены в полном объеме и в срок
Сотовая сеть в Саратове внедряет систему поиска потерявшихся детей
Госжилинспекцию завалили рекордным количеством жалоб от жителей Саратовской области
Власти Аткарска готовятся эвакуировать жителей
ПФР разъяснил саратовцам изменения требований к стажу
В Саратове встали троллейбусы №4
На центральной площади Новоузенска от снега рухнула сцена