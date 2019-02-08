В пятницу на дорогах Саратова будет скользко
Осадки не прогнозируются
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В Саратовской области в пятницу, 8 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, днем существенных осадков не предвидится.
Возможен туман, слабая изморозь. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6–11 м/с, вероятны порывы до 14 м/с.
Столбик термометра покажет -2–7 градусов. В связи с понижением температуры ночью, в Саратове и по области ожидается гололедица.
ИСТОЧНИК KP.RU