В пятницу на дорогах Саратова будет скользко

СЕГОДНЯ 06:05 2019-02-08T07:36:02+03:00

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В Саратовской области в пятницу, 8 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, днем существенных осадков не предвидится.

Возможен туман, слабая изморозь. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6–11 м/с, вероятны порывы до 14 м/с.

Столбик термометра покажет -2–7 градусов. В связи с понижением температуры ночью, в Саратове и по области ожидается гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU