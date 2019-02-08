2019-02-08T08:25:23+03:00
Происшествия

Замглавврача ЦРБ Базарного Карабулака попалась на мошенничестве с инвалидностью

За это она заплатит 300 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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В Базарном Карабулаке Саратовской области вынесен приговор заместителю главврача по клинико-экспертной работе ГУЗ СО «Базарно-Карабулакская РБ» Нине Надцыной.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, гражданку признали виновной в мошенничестве.

Было установлено, что 11 мая прошлого года Надцына сообщила 58-летней женщине, что может помочь в признании 36-летней дочери той инвалидом. Для этого она попросила 20 тыс. рублей.

В реальности никакого содействия в противозаконном деянии замглавврача не оказала, а деньги присвоила.

Суд наложил арест на имущество подсудимой на сумму 60 тыс. рублей.

Впоследствии Нину Надцыну оштрафовали на 300 тыс. рублей. Кроме того, на три года она лишена права занимать ряд должностей в медучреждениях.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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