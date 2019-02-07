2019-02-07T21:42:03+03:00
Общество

В Саратове самосвал вывозимый снег вывалил обратно на дорогу

Водитель высыпал снег на ранее очищенной улице
Екатерина Семенова
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Самосвал в Саратове вывалил собранный снег на соседней улице. Фото соцсетейСамосвал в Саратове вывалил собранный снег на соседней улице. Фото соцсетей
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Саратовцы обнаружили не вывоз, а ввоз снега в город.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, на улице Серова грузовой автомобиль привез снег и вывалил его на дорогу.

Комментаторы недоумевают, зачем водитель так поступил. Некоторые предположили, что таким образом он экономит средства на бензин, чтобы не ездить далеко на полигон. Другие считают, что так от снега избавляются недобросовестные предприниматели, которым главное — расчистить собственную территорию.

- Это для фото... они с одного места на другое снег перекладывают а потом администрация делает фотоотчет типа снег убрали... — написал один из пользователей группы «Саратов онлайн».

Фото соцсетей

Фото соцсетей

В областном центре кроме того давно бытует мнение, что таким образом очищают от снега соседний город - Энгельс, где при тех же снегопадах нет таких затруднений на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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