Сотовая сеть в Саратове внедряет систему поиска потерявшихся детей

СЕГОДНЯ 17:05 2019-02-07T17:05:40+03:00

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О родительском контроле в смартфонах детей и помощи в поиске потерявшихся детей и взрослых рассказали на встрече с журналистами в пресс-центре «КП-Саратов» 7 февраля.

Еще осенью 2018 года исследования показали, что среди детей в возрасте от 5 до 11 лет 93% уже пользуются интернетом. Дети в возрасте 8-11 лет проводят в сети больше половины своего свободного времени. У 60% из них есть собственные мобильные устройства с выходом в Интернет. Об этом напомнил Андрей Башкевич, директор Саратовского регионального отделения «Мегафона».

- Смартфон сегодня для детей — это окно в мир. Наша главная задача сохранить жизнь и здоровье детей. Как лидер по предоставлению высокоскоростного мобильного интернета наша компания предлагает сервис «Родительский контроль». С его помощью можно определять физическое положение ребенка и ограничивать доступ к сайтам, которые он посещает. Если ребенок сошел с маршрута, вышел из ограниченной родителями территории, то им приходит СМС. Этот сервис позволяет дистанционно подключать функции и разрешать или запрещать установку приложений. Немаловажный плюс - ограничение платных подписок. Кроме того, можно создать отдельный контентный счет, с которого списывают деньги платные подписки, - можно увидеть, за что списались деньги, и кто именно это сделал - оператор или платное приложение, — рассказал Андрей Башкевич.

По его словам, сейчас уже в Поволжье несколько тысяч человек пользуются «Родительским контролем». В базовом варианте это стоит 5 рублей в день, которые списываются со счета родителя.

Говоря о безопасности, Андрей Башкевич рассказал о скором широком внедрении компанией «Мегафон» системы поиска пропавших.

- Потерялся ребенок, его надо найти сейчас. Есть процедура получения разрешения на отслеживание телефона, она не быстрая. Благодаря нашему сервису, определенному списку людей в конкретном районе оперативно придет сообщение, что в вашей зоне потерялся ребенок. Это уже не «золотой час», как у медиков, а где-то три часа. Данные будут предоставлять по согласованию с МВД, мы работаем над этим сейчас. Это поможет и если потерялся пенсионер, если заблудились люди,— уточнил Башкевич.

Внедрение программ родительского контроля поддержала и Ирина Чинаева, замруководителя комитета образования Саратова.

- Программы родительского контроля должны быть на мобильных и стационарных устройствах. Это наша обязанность знать, с кем наш ребенок общается, что ест, кто у него в группах, чем он интересуется. Это наше бремя — быть грамотными и обеспечивать безопасность наших детей, — заявила Чинаева.

Безопасность в школе можно совместить с удобствами для школьников и родителей.Об этом рассказал директор "Школьных карт" Олег Урбанский. Установка турникетов зависит от планировки школы, с точки зрения, насколько это безопасно в случае эвакуации. Там где турникеты соединены с оплатой за питание, там их ставят бесплатно. - Это конкурентная среда и здесь нет монополиста, — заметил Урбанский.

ИСТОЧНИК KP.RU