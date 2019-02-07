Госжилинспекцию завалили рекордным количеством жалоб от жителей Саратовской области

СЕГОДНЯ 16:58 2019-02-07T16:58:17+03:00

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За всю 20-летнюю историю Госжилинспекции в Саратовской области. такого потока жалоб, который поступил за последний месяц еще не бывало. Об этом в ГЖИ рассказали корреспонденту «КП-Саратов» 7 февраля.

- С первого рабочего дня 2019 года, т.е. 9 января, по сегодняшний день поступило более 3800 заявлений. Многие из этих обращений посвящены плохой уборке снега и сосулек на крышах жилых домов и во дворах, — сообщили в Госжилинспекции.

По словам сотрудников, среднее количество обращений в летние месяцы равно приблизительно 1.5 тысячам. В отопительный период их количество достигает 2 и даже 2,5 тысяч, в случае каких-либо ЧП или иных осложнений. Менее, чем за 30 дней после новогодних праздников обращений уже свыше 3800.

При этом весь штат инспекции, включая офисных работников, около 50 человек. Инспекторов, работающих на осмотрах дворовых территорий и крыш менее 20 человек.

За минувшие сутки проверено 212 придомовых территорий. Работники управляющих организаций очистили 357 дворов, альпинисты расчистили 86 крыш.

ИСТОЧНИК KP.RU