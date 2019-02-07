2019-02-07T16:47:42+03:00
Общество

Власти Аткарска готовятся эвакуировать жителей

Составляют список граждан, которым может потребоваться помощь во время паводка
Екатерина Семенова
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Власти Аткарска Саратовской области готовятся к паводку.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, было проведено заседание эвакуационной комиссии под председательством главы района Виктора Елина.

Было отмечено, что запас воды в снеге уже в три раза превысил норму, что увеличивает риск затопления. Под угрозой находится 1 979 жителей из Аткарска и нескольких населенных пунктов: Даниловка, Земляные Хутора, Новая Осиновка, Кочетовка, Озерное.

- Мы должны быть готовы к максимальному подъему воды, нам принимать паводковые воды из Петровского и Новобурасского районов, где снега еще больше. Главная задача — обеспечить безопасность людей. Надо заранее подготовить пункты временного размещения, обеспечить сохранность сельскохозяйственных животных и свести к минимуму материальный ущерб, — заявил Виктор Елин.

По поручению главы района будет составлен полный список малолетних детей, беременных женщин, лежачих больных, граждан, которые принимают инсулин, чтобы их можно было заранее эвакуировать. Также пересчитают поголовье сельхозживотных.

По словам начальника отдела ГО и ЧС Владимира Решетова, в Аткарском районе семь паводкоопасных зон. Для размещения эвакуированных жителей определены два пункта: дом-интернат для престарелый и школа №6. Длительное размещение возможно в гостинице «Славянка».

Со следующей недели начнутся обходы населения и раздача памяток. Всех жителей планируется проинструктировать до 11 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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