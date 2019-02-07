2019-02-07T16:29:42+03:00
Общество

ПФР разъяснил саратовцам изменения требований к стажу

Для получения пенсии необходимо иметь не менее 10 лет страхового стажа
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С 2019 года женщины могут уйти на заслуженный отдых с 55,5 лет, а мужчины — с 60,5.

Изменились и требования к продолжительности страхового стажа и величине индивидуального пенсионного коэффициента (балла). Теперь для получения страховой пенсии по старости необходимо иметь не менее 10 лет страхового стажа и 16,2 балла (в прошлом году — 9 лет стажа и 13,8 балла).

Количество заработанных за год баллов зависит от официальной заработной платы. Чем она выше, тем больше баллов гражданин зарабатывает за год.

Кроме того, страховой стаж и сумма накопленных балов может увеличиваться за счет других факторов. Так, за год военной службы по призыву начисляется 1,8 балла. Столько же баллов можно «заработать», ухаживая за инвалидом 1 группы, пожилым человеком старше 80 лет или ребенком-инвалидом. Один из родителей, ухаживая за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет, за год ухода «получает» 1,8 балла, за вторым — 3,6 балла, третьим и четвертым — по 5,4 балла.

В управлении ПФР по Саратовской области «Комсомолке» пояснили, что гражданину не обязательно досконально разбираться во всех тонкостях расчетов величины пенсии. Соответствующие разъяснения он может получить, обратившись в Пенсионный фонд. Кроме того, при назначении страховой пенсии специалисты ПФР выбирают наиболее выгодный для пенсионера вариант расчета величины ежемесячной выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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