СЕГОДНЯ 16:14 2019-02-07T16:16:10+03:00

Транспорт ходит только до площади Орджоникидзе

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Сегодня, 7 февраля, в Саратове встали троллейбусы №4.

- Движение прервано от улицы Васильковской до площади Орджоникидзе из-за неправильно припаркованного автомобиля, — уточнили в профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова».

Троллейбусы ходят от Музейной площади до площади Орджоникидзе.

По информации МУПП «Саратовгорэлектротранс», затруднения возникли на троллейбусных маршрутах 4 и 15 на остановке «Фабричная» из-за КамАЗа, который перегородил проезжую часть, водителя нет на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU