В Саратове встали троллейбусы №4
Транспорт ходит только до площади Орджоникидзе
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Сегодня, 7 февраля, в Саратове встали троллейбусы №4.
- Движение прервано от улицы Васильковской до площади Орджоникидзе из-за неправильно припаркованного автомобиля, — уточнили в профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова».
Троллейбусы ходят от Музейной площади до площади Орджоникидзе.
По информации МУПП «Саратовгорэлектротранс», затруднения возникли на троллейбусных маршрутах 4 и 15 на остановке «Фабричная» из-за КамАЗа, который перегородил проезжую часть, водителя нет на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU