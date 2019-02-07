Саратовская область вошла в число регионов с развитым уровнем СМИ
В Саратове состоялось заседание коллегии министерства информации и печати. Его провели совместно с реготделением Союза журналистов России.
Как было отмечено, наша область входит в число регионов в развитым уровнем развития институтов массовой информации. В свет выходят 180 местных СМИ.
Для финансовой поддержки районных газет областной бюджет в 2018 году выделил 10 млн рублей. Издания получали от 170 до 358,7 тыс. рублей. Еще 16,2 млн рублей было выделено со стороны Роспечати.
В качестве грантов областные СМИ получили 10 млн рублей для реализации 34 информационных проектов
В регионе продолжается финансирование уникального проекта — Книги памяти Саратовской области, которая выходит ежегодно тиражом 1 тыс. экземпляров. Сегодня Книга памяти состоит из 34 томов, готовится к выходу 35-й том.
ИСТОЧНИК KP.RU