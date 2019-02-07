Саратовская область вошла в число регионов с развитым уровнем СМИ

СЕГОДНЯ 15:50 2019-02-07T16:09:46+03:00

Районные газеты получили 26,2 млн рублей из областного и федерального бюджетов

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В Саратове состоялось заседание коллегии министерства информации и печати. Его провели совместно с реготделением Союза журналистов России.

Как было отмечено, наша область входит в число регионов в развитым уровнем развития институтов массовой информации. В свет выходят 180 местных СМИ.

Для финансовой поддержки районных газет областной бюджет в 2018 году выделил 10 млн рублей. Издания получали от 170 до 358,7 тыс. рублей. Еще 16,2 млн рублей было выделено со стороны Роспечати.

В качестве грантов областные СМИ получили 10 млн рублей для реализации 34 информационных проектов

В регионе продолжается финансирование уникального проекта — Книги памяти Саратовской области, которая выходит ежегодно тиражом 1 тыс. экземпляров. Сегодня Книга памяти состоит из 34 томов, готовится к выходу 35-й том.

ИСТОЧНИК KP.RU