2019-02-07T16:09:46+03:00
Общество

Саратовская область вошла в число регионов с развитым уровнем СМИ

Районные газеты получили 26,2 млн рублей из областного и федерального бюджетов
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Саратове состоялось заседание коллегии министерства информации и печати. Его провели совместно с реготделением Союза журналистов России.

Как было отмечено, наша область входит в число регионов в развитым уровнем развития институтов массовой информации. В свет выходят 180 местных СМИ.

Для финансовой поддержки районных газет областной бюджет в 2018 году выделил 10 млн рублей. Издания получали от 170 до 358,7 тыс. рублей. Еще 16,2 млн рублей было выделено со стороны Роспечати.

В качестве грантов областные СМИ получили 10 млн рублей для реализации 34 информационных проектов

В регионе продолжается финансирование уникального проекта — Книги памяти Саратовской области, которая выходит ежегодно тиражом 1 тыс. экземпляров. Сегодня Книга памяти состоит из 34 томов, готовится к выходу 35-й том.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Иван Кузьмин: Нацпроекты должны быть выполнены в полном объеме и в срок
Сотовая сеть в Саратове внедряет систему поиска потерявшихся детей
Госжилинспекцию завалили рекордным количеством жалоб от жителей Саратовской области
Власти Аткарска готовятся эвакуировать жителей
ПФР разъяснил саратовцам изменения требований к стажу
В Саратове встали троллейбусы №4
На центральной площади Новоузенска от снега рухнула сцена
Авария на путях остановила движение трамваев №3
Ушедший из «Протон-Саратов» тренер Маричев возглавил «Енисей»
Молодой саратовец отправится в колонию за ограбление женщины
Саратовский облсуд отпустил домой арендатора кафе «Рандеву»
Писной об обрушении части дома в Саратове: Управляющая компания бездействовала
Девочку в Саратове оштрафовали за кражу денег с чужих карт
В Саратове вор через балкон залез к бабушке, чтобы сбежать от правосудия
Жительницу Ершова осудили за ложный донос на полицейского
Саратовские дети-инвалиды получили бесплатные лекарства
Завтра саратовцев ждет гололедица и туман
Рост оплаты услуги по обращению с ТКО через online сервисы превысил 80%
Водитель «Нивы» снес зеркало «Тойоте» и уехал
Пенсионерка из Саратова помогла задержать подозреваемого в педофилии
Курильщик из Вольска порезал знакомого за отказ поделиться сигаретой
В Саратовской области санавиацию будут оплачивать из федерального бюджета
В Саратове женщина отправилась по магазинам с чужой банковской картой
Женщина лишилась в баре на проспекте Кирова iPhone 7 Plus
Сегодня в центре Саратова прорвало водопровод
В Саратове мужчина украл из магазина 60 плиток шоколада