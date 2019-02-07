Молодой саратовец отправится в колонию за ограбление женщины

СЕГОДНЯ 15:01 2019-02-07T15:39:34+03:00

Он напал на свою жертву у лифта

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Суд признал 28-летнего саратовца виновным в грабеже 46-летней женщины.

- Днем 8 сентября 2018 года мужчина напал на жертву у дверей лифта на первом этаже дома по Пензенской улице Заводского района. Женщина приехала навестить своих пожилых родителей. Он обхватил ее за шею, силой стянул две золотые цепочки и отобрал личные вещи на сумму более 16 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

После этого грабитель скрылся. Его поймали и завели на него уголовное дело.

Теперь за это преступление ему придется отсидеть 2,5 года в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU