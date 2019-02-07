Молодой саратовец отправится в колонию за ограбление женщины
Он напал на свою жертву у лифта
Изменить размер текста:
Суд признал 28-летнего саратовца виновным в грабеже 46-летней женщины.
- Днем 8 сентября 2018 года мужчина напал на жертву у дверей лифта на первом этаже дома по Пензенской улице Заводского района. Женщина приехала навестить своих пожилых родителей. Он обхватил ее за шею, силой стянул две золотые цепочки и отобрал личные вещи на сумму более 16 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
После этого грабитель скрылся. Его поймали и завели на него уголовное дело.
Теперь за это преступление ему придется отсидеть 2,5 года в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU