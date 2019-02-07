2019-02-07T14:50:52+03:00
Происшествия

Саратовский облсуд отпустил домой арендатора кафе «Рандеву»

До этого она находилась под стражей
Дарья Вострикова
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Сегодня, 7 февраля, арендатора кафе «Рандеву» в поселке Лысые Горы Марию Куприянову отпустили из-под стражи в зале суда.

Об этом «КП-Саратов» сообщила Ирина Чернова, пресс-секретарь саратовского областного суда.

Напомним, ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

Именно в этом кафе 26 января отмечался юбилей одного из местных жителей. Во время торжества произошла утечка из газового баллона и прогремел взрыв. В результате ЧП именинник скончался, а 23 гостя получили различные повреждения.

Теперь она не должна ждать суда за решеткой, но на нее все же наложили запрет определенных действий. Ей нельзя получать почтовые отправления кроме судебных, общаться с помощью любых средств связи, в том числе интернета и телефона. Единственное, что она может, — звонить в экстренных случаях.

Об изменении меры пресечения ходатайствовал адвокат подсудимой Игорь Макаревич. Суд удовлетворил его требование. Эта мера будет действовать два месяца, до 27 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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