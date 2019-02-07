2019-02-07T14:32:38+03:00
Общество

Писной об обрушении части дома в Саратове: Управляющая компания бездействовала

Депутат заявил, что оправданий быть не может
Екатерина Семенова
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Леонид ПиснойЛеонид Писной
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Обрушение чердачной кладки исторического двухэтажного дома в центре Саратова, как и несколько случаев обрушения крыш старого жилого фонда говорит о некачественной работе управляющих компаний, которые не следят за состоянием домов. Об этом заявил региональный координатор проекта «Школа грамотного потребителя» партии «Единая Россия», депутат областной думы Леонид Писной. По его словам, оправданий в таких случаях быть не может.

- Дом генерала Деникина, как и большинство зданий старого жилфонда в Саратове, к сожалению, долгое время находится не в лучшем состоянии. При этом управляющая компания, обслуживающая данный дом, бездействовала, тем самым только ускоряя процесс его дальнейшего разрушения. Отмечу, что это уже не первое подобное обрушение старого жилфонда. Некоторое время назад в соседнем доме обрушившаяся часть здания повредила газовую трубу. Но и тогда управляющая компания никак не проявила заботу о людях. Жильцы нашли помощь только обратившись в «Единую Россию», — рассказал Писной.

Говоря о последних обрушениях старого жилого фонда в Саратове, региональный координатор партпроекта «Единой России» подчеркнул — главное, что не пострадали люди.

- Систематическое повторение данных происшествий говорит, что некоторые управляющие компании работают неэффективно. Не следят за состоянием домов, находящихся в их ведении. Не вовремя убирают снег и наледь с крыш. При этом жителям ежемесячно приходят платежки, где указаны немаленькие суммы за ремонт и содержание жилья, которого, по сути, нет. А есть протекающие потолки на верхних этажах и равнодушие представителей управляющих компаний, — сказал Писной.

Он добавил, что считает необходимым привлечь для помощи людям партийный проект «Школа грамотного потребителя», эксперты которого могли бы оказать людям, нуждающимся в поддержке, необходимые консультации, вплоть до юридического сопровождения обращений в надзорные органы.

- Столкнувшиеся с проблемами в сфере ЖКХ граждане могут обращаться в региональную и местные общественные приемные «Единой России», где им будет оказана необходимая помощь, — добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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