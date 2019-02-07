2019-02-07T14:29:53+03:00
Происшествия

Девочку в Саратове оштрафовали за кражу денег с чужих карт

Таким способом она пополнила баланс своего мобильного телефона
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд вынес приговор 15-летней жительнице Саратова. Она дважды украла деньги с чужих банковских счетов.

- В период с 6 по 10 ноября 2018 года девушка на дисплее банкомата набрала операцию для пополнения баланса своего телефона на сумму 2 тыс. и 2,5 тыс. рублей, но свою карту не вставила. Следующие клиенты ввели свой пин-код, тем самым оплатив платежи девочки. Все это происходило в одном из банков Фрунзенского района, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Удивленные горожане, обнаружившие пропажу средств с карт, сообщили об этом в полицию. После этого злоумышленницу задержали. В отношении нее завели уголовное дело. Еще до окончания следствия она признала свою вину и возместила ущерб.

Суд вынес приговор — оштрафовать воровку на 5 тыс.рублей. Пока что он не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Иван Кузьмин: Нацпроекты должны быть выполнены в полном объеме и в срок
Сотовая сеть в Саратове внедряет систему поиска потерявшихся детей
Госжилинспекцию завалили рекордным количеством жалоб от жителей Саратовской области
Власти Аткарска готовятся эвакуировать жителей
ПФР разъяснил саратовцам изменения требований к стажу
В Саратове встали троллейбусы №4
На центральной площади Новоузенска от снега рухнула сцена
Авария на путях остановила движение трамваев №3
Ушедший из «Протон-Саратов» тренер Маричев возглавил «Енисей»
Саратовская область вошла в число регионов с развитым уровнем СМИ
Молодой саратовец отправится в колонию за ограбление женщины
Саратовский облсуд отпустил домой арендатора кафе «Рандеву»
Писной об обрушении части дома в Саратове: Управляющая компания бездействовала
В Саратове вор через балкон залез к бабушке, чтобы сбежать от правосудия
Жительницу Ершова осудили за ложный донос на полицейского
Саратовские дети-инвалиды получили бесплатные лекарства
Завтра саратовцев ждет гололедица и туман
Рост оплаты услуги по обращению с ТКО через online сервисы превысил 80%
Водитель «Нивы» снес зеркало «Тойоте» и уехал
Пенсионерка из Саратова помогла задержать подозреваемого в педофилии
Курильщик из Вольска порезал знакомого за отказ поделиться сигаретой
В Саратовской области санавиацию будут оплачивать из федерального бюджета
В Саратове женщина отправилась по магазинам с чужой банковской картой
Женщина лишилась в баре на проспекте Кирова iPhone 7 Plus
Сегодня в центре Саратова прорвало водопровод
В Саратове мужчина украл из магазина 60 плиток шоколада