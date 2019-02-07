Девочку в Саратове оштрафовали за кражу денег с чужих карт

СЕГОДНЯ 14:09 2019-02-07T14:29:53+03:00

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Суд вынес приговор 15-летней жительнице Саратова. Она дважды украла деньги с чужих банковских счетов.

- В период с 6 по 10 ноября 2018 года девушка на дисплее банкомата набрала операцию для пополнения баланса своего телефона на сумму 2 тыс. и 2,5 тыс. рублей, но свою карту не вставила. Следующие клиенты ввели свой пин-код, тем самым оплатив платежи девочки. Все это происходило в одном из банков Фрунзенского района, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Удивленные горожане, обнаружившие пропажу средств с карт, сообщили об этом в полицию. После этого злоумышленницу задержали. В отношении нее завели уголовное дело. Еще до окончания следствия она признала свою вину и возместила ущерб.

Суд вынес приговор — оштрафовать воровку на 5 тыс.рублей. Пока что он не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU