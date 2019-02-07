2019-02-07T14:26:59+03:00
Происшествия

В Саратове вор через балкон залез к бабушке, чтобы сбежать от правосудия

За ним погнались, потому что он обокрал свою подругу
Дарья Вострикова
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Саратовские росгвардейцы задержали мужчину, который залез в чужую квартиру, чтобы скрыться от правоохранителей.

- Ранее в участок обратилась жительница Ленинского района Саратова. После визита знакомого из ее квартиры пропали ценные вещи. Сотрудники Росгвардии вместе с полицией отправились к предполагаемому вору домой и поднялись на его этаж. Но тот сдаваться не захотел, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии Саратовской области.

Мужчина перемахнул через балкон в чужую квартиру. Там находилась пожилая женщина.

Его задержали сотрудники вневедомственной охраны — старший сержант Алексей Кружилин и сержант Никита Фирсов. Они узнали о происходящем по радиосигналу.

Гражданина передали полиции. В отношении него заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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