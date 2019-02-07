Жительницу Ершова осудили за ложный донос на полицейского

СЕГОДНЯ 13:43 2019-02-07T13:43:24+03:00

Она обматерила его, а также совершила кражу из квартиры

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В Ершовском районе Саратовской области осудили 42-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в публичном оскорблении полицейского, ложном доносе и краже.

- Вечером 29 июля 2018 года пьяная женщина около своего дома на улице 2 км Пугачевской ветки публично обматерила стража порядка. Он прибыл вместе с коллегами на вызов о драке, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

На нее составили административный протокол. Тогда гражданка написала заявление на того самого ненавистного ей полицейского. Она указала, что правоохранитель избил ее, а также сломал входную дверь и замок.

Также в региональной прокуратуре отмечают, что вечером 7 ноября того же года пьяная подсудимая проникла в квартиру по Интернациональной улице. Она украла оттуда женскую сумку, деньги и золото на общую сумму 17 тыс. рублей.

Суд приговорил гражданку к двум годам условно с испытательным сроком полтора года и штрафом 15 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU