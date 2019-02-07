2019-02-07T14:23:35+03:00
Происшествия

Саратовские дети-инвалиды получили бесплатные лекарства

Медикаменты им дали после вмешательства прокуратуры
Дарья Вострикова
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После проверки прокуратуры Саратовского района семь детей-инвалидов получили лекарства.

- Установлено, что в ноябре 2018 года в ГУЗ СО «Саратовская районная больница» не оказывала юным пациентам помощь. Они не получали льготные рецепты на лекарства, в том числе и дорогостоящие. Препараты им назначали без решений врачебных комиссий. То есть инвалиды не могли получить те медикаменты, которые им были необходимы, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Прокурор внес представление главному врачу учреждения.

После этого все нарушения закона были устранены.

Дети наконец-то получили нужные медикаменты. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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