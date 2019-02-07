Пенсионерка из Саратова помогла задержать подозреваемого в педофилии

СЕГОДНЯ 13:00 2019-02-07T13:59:34+03:00

Бабушка гуляла с внучкой и сообщила в полицию о подозрительном мужчине [фото]

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Жители поселка Солнечный-2 в Саратове помогли задержать подозреваемого в педофилии.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, гражданин, похожий на фоторобот из ориентировки полиции, находился на бульваре Героев Отечества.

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- Мы гуляли, а он круги нарезал по бульвару. Бабушка, что с внучками шла, вызвала полицию, — рассказала местная жительница.

Ранее гражданина видели также на бульваре Мюфке и в 6-7 микрорайонах Солнечного-2. Местные жители в соцсетях предупреждали друг друга, что некий мужчина разглядывает детей, иногда преследует их.

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Подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера задержали вблизи от лицея «Солярис». Момент задержания запечатлели молодые мамы, гуляющие с детьми.

Известно, что задержанного доставили в отделение, его опознали уже несколько местных жителей.

Источник «КП-Саратов» в правоохранительных органах сообщил, что пока по данному факту идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU