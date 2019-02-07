2019-02-07T13:01:48+03:00
Происшествия

Курильщик из Вольска порезал знакомого за отказ поделиться сигаретой

После этого юноше стало стыдно и он пошел в полицию
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Вольска. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

- По версии следствия, 26 ноября 2018 года ночью парень пришел домой к своей 20-летней подруге. Там сидели его знакомые и пили алкоголь. Юноша попросил у них сигареты.

Те отказались давать ему покурить, сославшись на конфликт, который был между ними, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Рассвирепев, парень дважды стукнул одного из обидчиков по лицу кулаком, потом по голове стеклянной банкой и напоследок нанес ему четыре удара маникюрными ножницами.

После этого подросток ушел. Гости вызвали 20-летнему пострадавшему «скорую помощь».

Позже юноша осознал, что натворил и рассказал обо всем полиции.

На него завели уголовное дело, которое направили в суд для рассмотрения по существу. Еще до окончания следствия он признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Иван Кузьмин: Нацпроекты должны быть выполнены в полном объеме и в срок
Сотовая сеть в Саратове внедряет систему поиска потерявшихся детей
Госжилинспекцию завалили рекордным количеством жалоб от жителей Саратовской области
Власти Аткарска готовятся эвакуировать жителей
ПФР разъяснил саратовцам изменения требований к стажу
В Саратове встали троллейбусы №4
На центральной площади Новоузенска от снега рухнула сцена
Авария на путях остановила движение трамваев №3
Ушедший из «Протон-Саратов» тренер Маричев возглавил «Енисей»
Саратовская область вошла в число регионов с развитым уровнем СМИ
Молодой саратовец отправится в колонию за ограбление женщины
Саратовский облсуд отпустил домой арендатора кафе «Рандеву»
Писной об обрушении части дома в Саратове: Управляющая компания бездействовала
Девочку в Саратове оштрафовали за кражу денег с чужих карт
В Саратове вор через балкон залез к бабушке, чтобы сбежать от правосудия
Жительницу Ершова осудили за ложный донос на полицейского
Саратовские дети-инвалиды получили бесплатные лекарства
Завтра саратовцев ждет гололедица и туман
Рост оплаты услуги по обращению с ТКО через online сервисы превысил 80%
Водитель «Нивы» снес зеркало «Тойоте» и уехал
Пенсионерка из Саратова помогла задержать подозреваемого в педофилии
В Саратовской области санавиацию будут оплачивать из федерального бюджета
В Саратове женщина отправилась по магазинам с чужой банковской картой
Женщина лишилась в баре на проспекте Кирова iPhone 7 Plus
Сегодня в центре Саратова прорвало водопровод
В Саратове мужчина украл из магазина 60 плиток шоколада