Курильщик из Вольска порезал знакомого за отказ поделиться сигаретой

СЕГОДНЯ 12:59 2019-02-07T13:01:48+03:00

После этого юноше стало стыдно и он пошел в полицию

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Вольска. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

- По версии следствия, 26 ноября 2018 года ночью парень пришел домой к своей 20-летней подруге. Там сидели его знакомые и пили алкоголь. Юноша попросил у них сигареты.

Те отказались давать ему покурить, сославшись на конфликт, который был между ними, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Рассвирепев, парень дважды стукнул одного из обидчиков по лицу кулаком, потом по голове стеклянной банкой и напоследок нанес ему четыре удара маникюрными ножницами.

После этого подросток ушел. Гости вызвали 20-летнему пострадавшему «скорую помощь».

Позже юноша осознал, что натворил и рассказал обо всем полиции.

На него завели уголовное дело, которое направили в суд для рассмотрения по существу. Еще до окончания следствия он признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU