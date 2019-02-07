В Саратовской области санавиацию будут оплачивать из федерального бюджета
В рамках подготовки к реализации одного из национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным, «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в Саратовской области устанавливаются новые фельдшерско-акушерские пункты.
Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве Саратовской области, за последние шесть лет в селах региона появилось 33 новых ФАПа. В 2019 году планируется установить еще не менее 15.
К 2020 ожидается заменить 46 ФАПов и одну врачебную амбулаторию. Будут приобретены еще шесть мобильных медицинских комплексов. К 2024 году все села на 100% обеспечат ФАПами.
В рамках проекта ведется разработка региональной стратегии развития санитарной авиации.
Планируется, что с 2020 года экстренные вылеты будут выполняться за счет федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU