В Саратовской области санавиацию будут оплачивать из федерального бюджета

СЕГОДНЯ 12:44 2019-02-07T12:59:19+03:00

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В рамках подготовки к реализации одного из национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным, «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в Саратовской области устанавливаются новые фельдшерско-акушерские пункты.

Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве Саратовской области, за последние шесть лет в селах региона появилось 33 новых ФАПа. В 2019 году планируется установить еще не менее 15.

К 2020 ожидается заменить 46 ФАПов и одну врачебную амбулаторию. Будут приобретены еще шесть мобильных медицинских комплексов. К 2024 году все села на 100% обеспечат ФАПами.

В рамках проекта ведется разработка региональной стратегии развития санитарной авиации.

Планируется, что с 2020 года экстренные вылеты будут выполняться за счет федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU