В Саратове женщина отправилась по магазинам с чужой банковской картой

СЕГОДНЯ 12:38 2019-02-07T12:40:29+03:00

Она вытащила ее из утерянного портмоне

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Саратовская полиция раскрыла мошенничество в отношении 41-летнего мужчины.

- Потерпевший обратился в отдел 2 февраля. Он рассказал, что вечером 1 февраля потерял портмоне, в котором лежала его банковская карта. После этого с его счета пропало 3 033 рубля. Таким способом кто-то расплачивался за свои покупки, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.

По подозрению в преступлении задержали 39-летнюю женщину. Ранее она дважды отбывала срок за наркотики.

В отношении нее завели очередное уголовное дело по статье «Мошенничество».

Предполагаемая преступница во всем призналась.

Своей участи она ожидает под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU