В Саратове женщина отправилась по магазинам с чужой банковской картой
Саратовская полиция раскрыла мошенничество в отношении 41-летнего мужчины.
- Потерпевший обратился в отдел 2 февраля. Он рассказал, что вечером 1 февраля потерял портмоне, в котором лежала его банковская карта. После этого с его счета пропало 3 033 рубля. Таким способом кто-то расплачивался за свои покупки, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.
По подозрению в преступлении задержали 39-летнюю женщину. Ранее она дважды отбывала срок за наркотики.
В отношении нее завели очередное уголовное дело по статье «Мошенничество».
Предполагаемая преступница во всем призналась.
Своей участи она ожидает под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU