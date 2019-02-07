Женщина лишилась в баре на проспекте Кирова iPhone 7 Plus

СЕГОДНЯ 12:31 2019-02-07T12:39:02+03:00

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Полиция раскрыла кражу iPhone 7 Plus у 26-летней безработной девушки.

- В отдел потерпевшая обратилась 16 декабря 2018 года. Она рассказала, что этой ночью в баре на проспекте Кирова кто-то украл у нее со стола телефон за 40 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.

Предполагаемого вора задержали. Им оказался 23-летний парень. Он нигде не работает и до этого не имел проблем с законом.

Юноша во всем признался. Похищенный телефон у него изъяли.

Своей участи он ожидает под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU