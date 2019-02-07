Сегодня в центре Саратова прорвало водопровод

СЕГОДНЯ 12:30 2019-02-07T12:36:29+03:00

Его починка не мешает движению общественного транспорта

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Сегодня, 7 февраля, магистральный водопровод диаметром 700 мм на улице Чернышевского прорвало. Проезжую часть в этом месте залило водой.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», диспетчеры узнали об этом еще ночью. Сейчас бригада рабочих устраняет проблему. Водоснабжение у горожан не отключено.

Починка не мешает движению общественного транспорта.

Напомним, что этот водопровод имеет высокую степень износа. К реконструкции коммуникаций ООО «КВС» приступила в 2018 году.

С помощью метода санации рабочие заменили участок трубопровода на улице Чернышевского от Октябрьской до Князевского взвоза.

Устранение проблем будет продолжено в 2019-2020 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU