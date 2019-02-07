В Саратове мужчина украл из магазина 60 плиток шоколада

СЕГОДНЯ 12:22 2019-02-07T12:34:48+03:00

За его спиной уже четыре обвинительных приговора

Изменить размер текста: A A

В Саратове полиция вместе с сотрудниками Росгвардии задержали 25-летнего мужчину, который украл шоколадки из магазина.

- В отдел 32-летняя директор универсама, расположенного на проспекте 50 лет Октября, обратилась 17 января. Она рассказала, что утром 5 декабря 2018 года кто-то унес из торгового зала 60 шоколадок, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.

Ущерб от действий вора оценивается в 1 459 рублей.

Задержанным оказался безработный рецидивист.

На него заведено уголовное дело. Возможно, это будет его пятая судимость.

Предполагаемый вор во всем признался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU