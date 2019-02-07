Здания в районе Крытого рынка остались без тепла

СЕГОДНЯ 11:59 2019-02-07T12:30:24+03:00

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Сегодня, 7 февраля, из-за потепления и таяния снега энергетики проверяют состояние саратовских труб.

На трубопроводе, проходящем по улице Люкшина, в районе Крытого рынка, специалисты «Т Плюс» обнаружили дефект. Его начали устранять.

Из-за этого без тепла остались десять домов, поликлиника и шесть других объектов.

На месте, начиная с 9:00, работают две ремонтные бригады и восемь единиц техники.

Проблему обещают устранить до 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU