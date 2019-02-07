Здания в районе Крытого рынка остались без тепла
Причина этому — дефект трубопровода
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Сегодня, 7 февраля, из-за потепления и таяния снега энергетики проверяют состояние саратовских труб.
На трубопроводе, проходящем по улице Люкшина, в районе Крытого рынка, специалисты «Т Плюс» обнаружили дефект. Его начали устранять.
Из-за этого без тепла остались десять домов, поликлиника и шесть других объектов.
На месте, начиная с 9:00, работают две ремонтные бригады и восемь единиц техники.
Проблему обещают устранить до 22:00.
ИСТОЧНИК KP.RU