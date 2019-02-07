Без воды остались дома жителей Ленинского района Саратова
Водоснабжение вернется ориентировочно около полуночи
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Сегодня, 7 февраля, без воды остались жители нескольких улиц Ленинского района Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону ограничения попали Савельевские проезды, 1–7-е Зеленогорские проезды, Тюльпановая, Большой Дачный проспект, участок на Гвардейской улицы от Тургенева до улицы Победы, а также 1-я Елшанская и Тюльпановая улицы.
Водоснабжение вернется ориентировочно около полуночи.
ИСТОЧНИК KP.RU